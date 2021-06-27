"На этом Евро мы видим три разных сборных Австрии. Франко Фода использовал три различных схемы за четыре поединка.

Италия – Австрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

У австрийцев был очень хороший план на игру. Италия, один из главных фаворитов этого чемпионата Европы, имела огромные проблемы в этом матче. Если бы Арнаутович не забежал в положение вне игры, то Италии было бы очень сложно пройти дальше. Скажу дипломатично – сборной Украины было бы очень трудно дать бой сборной Италии", – заявил Вацко в эфире Великого футбола.

Напомним, австрийцы вышли на Италию благодаря победе над командой Шевченко в последнем туре группового этапа. Украина финишировала третьей и в 1/8 будет бороться против Швеции (29 июня).

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