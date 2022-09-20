Лидеры сборной не порадовали, но нашлись другие неожиданные герои. Все о выступлениях украинцев за рубежом в минувший уик-энд – в видео "Футбол 24".

Пока Александр Зинченко лечится и развеивает слухи о, якобы, предательстве, а Руслан Малиновский получил крошки в победном для Аталанты матче в Риме, другие украинцы тоже дали повод для гордости. В частности, Николай Кухаревич наделал шума в Шотландии, удачно дебютировав за Хиберниан. Фаны в восторге.

Мимишность уик-энда – эта специальная награда достается Виталию Миколенко, который отдал девочке свою куртку, получив одобрительные отзывы. Об этом, голах-шедеврах и не только – в свежем выпуске от "Футбол 24".