"Все-таки дух Лобановского в украинском футболе до сих пор живет. А мы даже с деньгами Газпрома для убогого Зенита ничего сделать не можем. Не правда ли, Макс?" – отметил в своем твиттере бывший теннисист Евгений Кафельников.

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"Духом Лобановского уже давным давно не пахнет, но в целом, украинцы играли в футбол всегда лучше", – ответил Калиниченко на твит.

Чуть позже Максим обосновал свою мысль: "А российский футбол лучше благодаря российским игрокам? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу назвать: сколько "Золотых мячей" у российских футболистов? Не устаньте считать. Ну а в целом, это мое довольно субъективное мнение. Меряться величием – это не ко мне".

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