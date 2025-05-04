Лехия одержала важную победу над Краковией (2:0) в матче 31-го тура чемпионата Польши, сделав ставку на украинских исполнителей.

С первых минут на поле вышли Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник, Антон Царенко остался на скамейке, а Богдан Сарнавский не попал в заявку.

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Первый тайм прошел без забитых мячей, но после перерыва гданьская команда прибавила в активности. Уже на 49-й минуте Максим Хлань открыл счет – полузащитник удачно сыграл на добивании.

В самом конце встречи Лехия заработала пенальти, который четко реализовал Иван Желизко – это и стало финальным аккордом матча.

Максим Хлань и Иван Желизко провели на поле весь поединок, Богдан Вьюнник отыграл 71 минуту.

Стоит добавить, что недавно стало известно о потере Лехией лицензии на участие в Екстракляси. Команда сейчас занимает 14-ю позицию в таблице.

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