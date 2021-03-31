Украинцы в Аталанте: Серебренников – о потенциальной аренде Коваленко и трансфере Малиновского
Агент легионеров бергамаского клуба Руслана Малиновского и Виктора Коваленко Сергей Серебренников оценил их перспективы в команде Гасперини.
"Ни Малиновский, ни Коваленко не говорили мне, что имеют проблемы с методами Гасперини. Это зависит от того, насколько разные игроки адаптируются к разным тренерам. Профессионал должен приспосабливаться.
Серебренников: С удовольствием хотел бы привезти Миколенко в Италию
Относительно Коваленко – у меня нет информации об аренде. Думаю, это было бы нелогично. Считаю, он входит в планы клуба. Если вы верите в игрока, ему нужно дать время адаптироваться именно в вашем клубе.
Вокруг Малиновского всегда много слухов. Если поступит выгодное и конкретное предложение, очевидно, Аталанта рассмотрит его. Но Руслан хорошо чувствует себя в Бергамо, у него контракт до 2024 года. Предпочитаю не говорить о продлении соглашения, сейчас нет необходимости", – сказал Серебренников в интервью изданию Minuti Di Recupero.
Напомним, Аталанта подписала Коваленко во время нынешнего зимнего трансферного окна, а Малиновский выступает за "Богиню" с лета 2019-го.