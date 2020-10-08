"Я знаю разные веселые слова и практически всю нецензурную брань на русском. Собственно, это первые слова, которые я сразу выучил. Думаю, вы и так знаете, насколько это непростая речь. Но я уже могу понять смысл разговора, когда мои партнеры по команде говорят между собой.

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Паулу Фонсека и весь его штаб говорили на английском. В команде Луиша Каштру тоже все знают английский. Мистер говорит на нем, но не идеально, поэтому Витор Северино помогает с переводом, когда это нужно. В большинстве случаев мы с тренером говорим 50% на английском, а 50% – на португальском. Английский не мой родной язык, но всегда была важен для меня. Я начал учить его, когда мне было 7-8 лет. И уделял ему больше внимания, чем математике и литературе.

Почему на пресс-конференции после матча с Вольфсбургом после вопроса я сказал "Дякую"? Мне кажется, украинцы начинают тебя больше уважать, если ты говоришь на украинском. Я понял, что вопрос прозвучал на украинском, а не на русском. Я уже понимаю разницу между ними. Именно поэтому я сказал "Дякую". Это пока не единственное слово, которое я знаю на украинском", – сказал Соломон в интервью изданию Tribuna.

Напомним, 21-летний футболист присоединился к Шахтеру в январе 2019 года, перейдя в лагерь "горняков" из израильского клуба Маккаби Петах-Тиква за 6 млн евро.

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