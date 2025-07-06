Товарищеский матч

Лехия – Мотор – 3:5

Голы: Мена, 50, Желизко, 55, Пляна, 57 – Чубак, 4, 24, Круль, 18, 60, 68

Степанов продолжает зажигать в Германии, оформив дубль – украинец забил 6 голов в двух матчах

Лехия и люблинский Мотор совершили настоящую голевую феерию в товарищеском матче. Мотор хорошо начал игру и уже к 25-й минуте имел преимущество в три мяча. Однако Лехия не собиралась сдаваться и смогла сравнять счет.

На 50-й минуте Камило Мена отквитал один мяч, реализовав пенальти. Вскоре Лехия сравняла счет, сначала Иван Желизко забил ударом издали, а следующей атаке Буяр Пляна восстановил паритет.

Впрочем, несмотря на впечатляющий камбэк, Лехия уступила в поединке. Незадолго после гола Пляны Круль вернул преимущество Мотора, а на 68-й минуте все тот же Круль установил окончательный счет матча – 4:2.

К слову, в этом поединке, кроме Желизко принимал участие лишь один украинец Лехии – вратарь Богдан Сарнавский.

Напомним, что Иван Желизко выступает за польский клуб с лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за Лехию и забил 3 гола. Желизко является бронзовым призером чемпионата Европы (U-21) 2023 года.

Ротань впервые проиграл во главе Полесья – житомиряне потерпели разгром во втором спарринге за день