toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РЕАЛ МАДРИД - УЭСКА ЖУНИОР МОРАЕС

Украинцы Будник и Жураховский отличились голами за Левадию – их команда победила со счетом 8:0

12:17 20 Читати українською
Украинцы Будник и Жураховский отличились голами за Левадию – их команда победила со счетом 8:0
Евгений Будник (по центру) / ФК Левадия

Украинские легионеры Евгений Будник и Игорь Жураховский забили 3 гола в ворота Маарду и помогли Левадии победить с очень неприличным счетом.

В Эстонии украинские футболисты Евгений Будник и Игорь Жураховский пофеерили в матче 3 тура чемпионата против Маарду.

"Починав у селі, на полі з дерев’яними воротами". Чемпіон Естонії – про Львів у Таллінні, рожеву форму і проблеми Карпат

Первый дубль, в его активе уже 4 забитых мяча в лиге. Жураховский забил 1 гол и также внес свою лепту в уничтожение гостей. Левадия в итоге одержала победу с крайне неприличным счетом 8:0.

За Маарду весь матч отыграл украинец Климентий Болдырев.

Теги
Мир Видеоновости Украинцы за рубежом Маарду Евгений Будник Евгений Будник Игорь Жураховский Игорь Жураховский Левадия Левадия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
18
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук