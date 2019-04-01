Украинцы Будник и Жураховский отличились голами за Левадию – их команда победила со счетом 8:0

Украинские легионеры Евгений Будник и Игорь Жураховский забили 3 гола в ворота Маарду и помогли Левадии победить с очень неприличным счетом.

В Эстонии украинские футболисты Евгений Будник и Игорь Жураховский пофеерили в матче 3 тура чемпионата против Маарду.

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Первый дубль, в его активе уже 4 забитых мяча в лиге. Жураховский забил 1 гол и также внес свою лепту в уничтожение гостей. Левадия в итоге одержала победу с крайне неприличным счетом 8:0.

За Маарду весь матч отыграл украинец Климентий Болдырев.