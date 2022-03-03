"Считаю, что это абсолютно правильное решение – запретить российским спортсменам участвовать в любых соревнованиях. Это отличная реакция на действия россиян.

Шевченко: Мама и сестра отказываются покинуть Киев. Это украинский дух

Когда вы начали атаковать другую страну, посылать туда солдат и использовать бомбы – это не конфликт. Это реальная война. Очень важно, чтобы каждый украинец ощутил поддержку всего мира. Нам это очень нужно. Да, британское правительство уже многое сделало, но мы вместе, каждая страна, можем сделать еще больше. Когда я просыпаюсь утром, сразу думаю о том, что могу сделать для родины.

Футбол? Не время для этого. Я даже не могу о нем думать, только смотрю новости из Украины. Все мои мысли – исключительно о ней. Войну нужно как можно скорее прекратить. Украинский народ очень нуждается в помощи – в частности, еде и медикаментах.

Наш народ борется за свою независимость и свободу. Это менталитет украинцев – они хотят быть частью Европы. Это наша земля, и она принадлежит нам", – цитирует Шевченко Sky Sports.

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