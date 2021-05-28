Выход в полуфинал турнира, неоднократные триумфы наших земляков в составе иностранных команд, а также статус одного из лучших бомбардиров истории – все это яркий украинский след в Лиге чемпионов. Стоит заметить, что Андрей Шевченко до сих пор входит в перечень ведущих голеадоров ЛЧ и занимает седьмую строчку в историческом реестре. С учетом квалификационных этапов, начиная с 1955-го года, сразу пятеро украинцев отмечались десятью и более голами в сильнейшем европейском клубном турнире.

Андрей Шевченко – 59 голов

(Динамо – 22, Милан – 33, Челси – 4) Фото – milanobsession.com

Нынешний тренер украинской национальной команды дважды выигрывал титул лучшего бомбардира сезона: в 1999-м и 2006-м. Шевченко провел 116 поединков в ЛЧ, поэтому отмечался в среднем почти в каждой второй игре турнира. Свой дебютный мяч Андрей забил в 18-летнем возрасте в противостоянии с Баварией – это был лишь второй его матч в Лиге чемпионов и первый в основе. Последний гол Шевченко в Лиге чемпионов зафиксирован почти через 16 лет – пострадал амстердамский Аякс.

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Сергей Ребров – 31 гол

(Динамо – 31)



Фото – Reuters

Победный гол Спартаку в 1994-м, серия из пяти голевых матчей подряд (в том числе, два с Барселоной), а еще результативные удары в битвах с Баварией, Реалом, Ювентусом и Арсеналом, а также покер в квалификации (пусть и скромному Барри Таун) – все это выдающаяся карьера Сергея Реброва в Лиге чемпионов. Только вдумайтесь в этот факт – экс-нападающий Динамо входит в топ-30 лучших бомбардиров турнира. И это всего лишь за 68 матчей.

Олег Блохин – 10 голов

(Динамо – 10)



Блохин получает Золотой мяч перед четвертьфиналом КЕЧ-1977 с Баварией / ФОТО – Динамо

Кубок европейских чемпионов не назовешь любимым турниром Олега Владимировича. Однако в среднем нападающий Динамо забивал в каждом четвертом матче – неплохой результат, если учитывать советские времена. Некоторые источники добавляют Блохину гол в ворота исландского Акранеса в 1975-м, однако в официальном реестре указан автогол соперника. Едва ли не лучшим для киевлян и Блохина оказался сезон 1986/1987 (предпоследний для форварда в КЕЧ). Динамо вышло в полуфинал турнира, а 34-летний нападающий оформил 5 голов в 7 матчах.

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Леонид Буряк – 10 голов

(Динамо – 10)



Буряк забивает Аустрии в 1981-м / Фото – Динамо

Еще сложнее ситуация с подсчетом голов напарника и друга Олега Владимировича – Леонида Буряка. Значительная часть иностранных статистических порталов, в том числе и официальный реестр УЕФА, записывают игроку Динамо гол в ворота Олимпиакоса в 1975-м. Зато советская пресса отдает взятие ворот Виктору Колотову. Несмотря на это, у Леонида Иосифовича впечатляющая серия из забитых голов – он отмечался в пяти сезонах Кубка европейских чемпионов подряд. Только дебютная попытка, которая состояла из одного безголевого противостояния с Реалом, претендует на звание неудачной.

Андрей Воробей – 10 голов

(Шахтер – 10)



Воробей в объятиях Белика и Абрамова / Фото – Шахтер

Легендарный форвард Шахтера львиную долю своих голов забил в квалификации – 7. Однако отметку в суммарных десять мячей Воробей достиг лишь за 33 поединка. Ударная сила "горняков" имеет в активе хет-трик в поединке с Левадией, а также по два гола во встречах с Арсеналом и Брюгге.