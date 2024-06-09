Богдан Сарнавский получил награду лучшего голкипера Фортуны 1 Лиги (второй по силе дивизион Польши).

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Вратарь Лехии отыграл в чемпионате 31 матч, пропустил 27 голов и 14 раз сохранял владения "сухими". Очевидно, 29-летнему украинцу помогла большая фанатская база клуба. Лучшего определяли именно голосованием болельщиков, но далеко не все согласились с победой Сарнавского. В соцсетях много комментариев об "ограблении" Мацея Гостомски. 35-летний вратарь возглавлял автобусный футбол Гурника (Ленчна) – 33 матча, 24 пропущенных и 17 "клиншитов".

Тем не менее, именно Лехия выиграла Фортуну 1 Лигу и гарантировала себе прямое повышение в Экстраклясу. В составе команды выступают аж 4 украинцев – вратарь Сарнавский, хавбеки Желизко, Хлань и форвард Вьюнник.

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