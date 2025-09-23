Как стало известно "Футбол 24", Максим Боднарюк, выступающий на юношескую команду Новары, попал в сферу интересов сборной Румынии. 16-летний украинец является уроженцем Черновцов.

Украинец продолжает феерить в Барселоне – оформил дубль и отдал топовый ассист (ВИДЕО)

Полузащитник начинал в системе черновицкой Буковины, играл с нынешним вундеркиндом Барсы Артемом Рыбаком. После начала войны оказался в Италии, где защищает цвета клуба Новара. Он – один из лидеров в своей возрастной категории.

Представители юношеских сборных Румынии просматривали матч Новары против команды, в которой играл румын, но обратили внимание на Боднарюка. Румынские скауты хотят воспользоваться тем, что Максим родился на Буковине. Кроме того, 16-летний хавбек до сих пор не вызывался в сборную Украины U-16.

"Легких матчей не будет": защитник Украины U-20 о поражении Австралии, акклиматизации в Чили и соперниках на Кубке мира