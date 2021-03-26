Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва не забыл поражения от "сине-желтых" в кампании отбора к ЧМ-2018.

"Наша команда действительно сильно изменилась. Более того, сменилось около половины игроков из стартовых составов тех матчей. Стало больше молодых исполнителей.

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Обе сборные достигли определенного прогресса, и об этом свидетельствуют их результаты в квалификации Евро-2020. Особенно ярким примером улучшения качества игры сборной Украины является ее беспроигрышная серия в группе с Португалией и Сербией, а также победа над Испанией в Лиге наций", – цитирует Канерву сайт УАФ.

Напомним, в 2016-м и 2017 годах украинцы дважды били финнов (2:1 и 1:0). Уже 28 марта эти соперники снова встретятся, на этот раз в рамках отбора к ЧМ-2022, начало игры в 21:45.

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