"Трудно продвигали мяч, соперник грамотно защищался. Мы пытались выманить соперника на свою половину поля, иногда это удавалось, но свои моменты мы не использовали. Пытались добавить во втором тайме, но сыграли хуже, чем до перерыва. Украинцы были лучшими сегодня и заслуженно победили.

"Успех любит тишину": Петраков – о травмах сборников, идеальном футболе и резонансной пресс-конференции перед Финляндией

Мой гол? Это, конечно, приятно. Больше не нужно зацикливаться и считать, сколько матчей уже не забиваешь. Голы – это всегда хорошо, но теперь, когда мы проиграли, это не имеет особого значенння", – цитирует Пукки Huuhkajat.

Финляндия с 5-ю очками осталась на 4-й строчке группы D, Украина – вторая (8 баллов).

Украина удержала важную победу над Финляндией – первый триумф в отборе к ЧМ-2022