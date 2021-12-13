"Менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый рассказал о неприятной тенденции со снижением доходов от внутренних трансляций и спонсорства для украинских клубов в период с 2015 по 2020 год и подчеркнул, что только централизация медиаправ может увеличить доходы клубов и, соответственно, сделать внутренние соревнования более конкурентоспособными.

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Важное дополнение по этому поводу сделал член Совета ФИФА и руководитель Федерации футбола Кипра Джордж Кумас, приведший пример реализации медиаправ на матчи кипрского футбольного первенства. По словам функционера, доходы клубов национальной лиги Кипра по медиаправам в сезоне-2020/2021 были выше показателей УПЛ в 2,5 раза.

Андрей Павелко подчеркнул, что за 30 лет ни одна попытка централизовать медиаправа в украинском футболе не была успешной, но выразил надежду, что при тесном коллаборации УЕФА, УАФ и УПЛ уже вскоре в Украине появится единый пул. Это историческое для отечественного футбола событие должно обусловить увеличение доходной части клубов и положительно отразиться на их дальнейшей жизнедеятельности", – говорится в публикации на официальном сайте УАФ.

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