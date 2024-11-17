Украина не впечатлила в матче Лиги наций против Грузии (1:1), однако далеко не все проблемы лежат на поверхности.

Простенький план Реброва принес результат уже на 7-й минуте, а вот дальше с идеями было туго. Несколько игроков просто растворились на поле, среди них признанные звезды сборной Украины.

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Грузины отыгрались, но в целом также не впечатлили. Ничью следует считать справедливым итогом матча. Перед последним туром против Албании у украинцев есть шансы как вылететь напрямую, так и зацепиться за элитный дивизион. Чего ждать от этой игры, кто наш "мистер эффективность" и почему не стоит сводить проблемы сборной к позициям – ответы на эти вопросы в новом выпуске от YouTube-канала "Футбол 24".