Сборная Украины разгромно проиграла Румынии стартовый матч на Евро и загнала себя в сложную ситуацию. Победа над словаками вернула надежду, однако нужно было закрепить успех с Бельгией. К ключевому поединку "сине-желтые" хорошо подготовились. Контраст по сравнению с первым матчем разительный: команда показала отличную организацию без мяча и имела различные варианты для атак.

Евро-2024: Румыния разнесла Украину – тотальное фиаско, первое попадание на 76-й, катастрофа каждого и милостыня соперника

Организация, интенсивность, желание

Сергей Ребров сегодня остался без обоих основных вингеров – Цыганков и Мудрик выпали из-за повреждений. Поскольку дублеры на флангах сильно уступают в качестве, тренерскому штабу пришлось придумывать новую схему. Пять защитников, насыщенный центр поля и два форварда. Яремчук на Евро-2024 лучше показал себя за Довбика, но тренер решил не выбирать и выпустил в старте обоих.

Пять защитников ≠ низкая оборона. Украина находила ситуации для высокого прессинга, к которому Бельгия сейчас уязвима. И тут важную роль выполняли форварды, особенно Яремчук. Роман давил на Фаса, заставлял отдавать передачи в борьбу и провоцировал потери. Одна из таких привела к моменту Довбика, а Бельгия не могла спокойно проходить первую стадию.

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Далее сборная Украины откатывалась глубже, но не садилась к штрафной площади. Трио хавов плотно перекрывало центр, направляя атаки на фланги, а там наши крайние защитники имели двойную подстраховку. Тяжелее всего было на правом краю, когда к лучшему дриблеру Евро Доку приходил де Брюйне. Тымчик (6 удачных отборов, 80% выигранных дуэлей) с помощью Забарного держал оппонента.

У Бельгии до перерыва мало что получалось. Единственный голевой момент – тонкий пас де Брюйне на Лукаку, который нашел слепую зону между защитниками. Но наш голкипер сократил угол обстрела и остановил Ромелу. Де Брюйне попытался самостоятельно что-то придумать: хитрый удар со штрафного, дальний выстрел. Трубин снова все контролировал, а Забарный снимал воздух.

Украина разумно строила атаки

При отсутствии вингеров функция обострения перешла к хавбекам. С флангов "сине-желтые" не сильно угрожали, хотя Миколенко довольно часто получал мяч в высокой позиции. Основная угроза от нас шла через центр. Тренерский штаб придумал классные розыгрыши, которые били в слабые стороны Бельгии и были эффективными.

Шапаренко и Судаков делали диагональные рывки с открываниями между линиями (выбор в их пользу с Зинченко в запасе полностью себя оправдал). На это реагировали Забарный и Матвиенко – благо, у обоих шикарный первый пас. Илья находил Георгия, Николай находил Николая. Из этих ситуаций Украина еще до перерыва получила три момента.

Шапаренко дважды вывел на удар Яремчука: в первом эпизоде с ударом Романа справился голкипер, а во втором – Роман плохо оценил ситуацию и вместо удара покатил неточно Довбику. Незадолго до этого Артем также растерялся в чужой штрафной, когда получил качественный пас от Судакова и обыграл Фаса.

Украина не боялась разыгрывать коротко, осмысленно начинать атаки, вытаскивать соперника в прессинг. Трубин спокойно работал под давлением, пытаясь сохранить мяч. Идеи были, не было голов.

Сваток почти выполнил миссию

Украина вышла на матч с тремя центрбеками – тактика, которую опробовали в спарринге с Германией. Сваток появился в старте специально под персональную игру с Лукаку. Форвард на этом турнире стал мемом, ведь все три его гола отменили после просмотра VAR: где-то микроскопический офсайд, где-то минимальное касание рукой к мячу. Ромелу не забивал, но постоянно получал моменты и очень полезно подыгрывал партнерам.

Сваток на хорошем уровне закрыл своего визави. Не без греха (момент в первом тайме, разгон контры во втором), но качественно. Александр старался даже не доводить до единоборств с бельгийским Голиафом (там уже надежда на фол), а играл на опережение. Отсюда – 3 перехвата. Сваток шел за Лукаку аж в центр поля и в основном выигрывал позицию. Когда Ромелу дважды прикрыл мяч спиной – на наши ворота сразу полетели острые атаки.

После перерыва стало тяжелее. И Сваток подсел, и партнеры потеряли динамику. У Бельгии появились шансы – Карраско проверил Трубина. Тренеры вовремя отреагировали. Бражко, который в целом проделал большой объем работы, начал терять центр поля и уступил место Степаненко. Стало тревожно, когда Миколенко получил повреждение, а на фланг вышел Зинченко. Однако тогда было уже не до защиты.

Украина старалась, но все равно вылетела с Евро

Хороший качественный матч... ничья с сильной Бельгией (3 место в рейтинге ФИФА)... и этого мало. Украина набрала 4 очка, но заняла последнее место в группе. В параллельном матче Румыния и Словакия разыграли выгодную обоим ничью. Впервые в истории Евро у всех поровну баллов, но мы на дне. Очень дорогая плата за разгром от румын.

Ребята пытались вырвать победу. Еще раз на ударную позицию вышел Довбик, Малиновский после появления со скамейки запасных попытался закрутить в ворота прямым ударом с углового, Судаков протащил мяч через центр, но пробил вяло. Тренеры бросили в бой Ярмоленко и Ваната, однако ничего не получилось.

Украина – первая сборная в истории чемпионатов Европы, не вышедшая в плей-офф с 4 очками после расширения турнира до 24 команд.

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