Украина одержала важную победу в борьбе за талантливого полузащитника Олимпиакоса Константина Плиша.

Как стало известно Футбол 24, 18-летний футболист получил приглашение от юношеских сборных Украины и Греции для подготовки к Евро U-19, однако благодаря усилиям УАФ выбрал выступления за национальную команду Украины, несмотря на то что всю жизнь провел в Греции.

Плиш родился в Афинах в семье украинских эмигрантов и хорошо владеет украинским языком, хотя еще ни разу не посещал родину своих родителей. Полузащитник играет за молодежную команду Олимпиакоса U-19 и дубль греческого клуба.

