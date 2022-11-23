Сборная Украины со стопроцентным показателем завершила первый этап отбора на чемпионат Европы-2023 U-19.

Евро-2023 U-19. Квалификация

Группа 3, тур 3

Швеция U-19 – Украина U-19 – 0:2

Голы: Ярмолюк, 58, Холод, 77

Подопечные Сергея Нагорняка благодаря победам над Косово и Кипром гарантировали себе путевку в элит-раунд отбора на чемпионат Европы, жеребьевка которого состоится 8 декабря. В матче со Швецией решалось, на каком месте украинцы завершат этот этап отбора. У "сине-желтых" было 6 очков, скандинавы имели 4 балла.

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Как и в первом поединке с Косово, победный гол забил Егор Ярмолюк. Полузащитник английского Брентфорда воспользовался ошибкой защитников и перебросил голкипера, открыв счет. Точку в матче поставил Виталий Холод, выступающий за Рух.

Украина U-19 выиграла все три матча, заняв первое место третьей группы с 9 очками. Шведы финишировали вторыми и тоже прошли дальше – 4 балла. Матчи элит-раунда квалификации Евро-2023 сыграют весной.