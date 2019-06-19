Украина вошла в топ-9 стран Европы по количеству проектов стадионов с 2009 по 2018 годы

Украина имеет один из самых высоких показателей проектов стадионов в Европе с 2009 по 2018 годы.

Украина попала в рейтинг из 9 стран с наибольшим количеством построенных и реконструированных стадионов с 2009 по 2018 годы, сообщает официальный сайт польской Экстраклясы.

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За этот период было построено 2 стадиона, 2 перестроено и еще один реконструирован. Главной причиной такого показателя стало Евро-2012.

Возглавила рейтинг Польша – 13 новых стадионов, 5 перестроенных и 9 реконструированных. К слову, именно эта страна принимала триумфальный для сборной Украины U-20 чемпионат мира-2019.

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