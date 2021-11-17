Как известно, накануне сборная Украины на выезде одолела Боснию и Герцеговину (2:0) и благодаря помощи Франции, победившей в своем матче финнов (2:0), вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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Как следствие, украинцы присоединились к шести командам, которые ни разу не проиграли в течение турнира. В частности, в топ-7 непобедимых вошли: Англия, Сербия, Швейцария, Италия, Франция, Бельгия и Украина.

Напомним, "сине-желтые" в отборе ЧС-2022 одержали 6 ничьих и две победы (над финнами и сербами).

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