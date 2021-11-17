Украина вошла в топ-7 сборных, прошедших отбор ЧМ-2022 без поражений
13:06 - Читати українською
"Сине-желтые" попали в элитную компанию непобедимых.
завершено
Артем Довбик 79’
79’ Артем Довбик
Как известно, накануне сборная Украины на выезде одолела Боснию и Герцеговину (2:0) и благодаря помощи Франции, победившей в своем матче финнов (2:0), вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
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Как следствие, украинцы присоединились к шести командам, которые ни разу не проиграли в течение турнира. В частности, в топ-7 непобедимых вошли: Англия, Сербия, Швейцария, Италия, Франция, Бельгия и Украина.
Напомним, "сине-желтые" в отборе ЧС-2022 одержали 6 ничьих и две победы (над финнами и сербами).
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|Сборные
|Матчи
|Выигрыши
|Ничьи
|Поражения
|Англтя
|10
|8
|2
|0
|Сербия
|8
|6
|2
|0
|Швейцария
|8
|5
|3
|0
|Италия
|8
|4
|4
|0
|Франция
|8
|5
|3
|0
|Бельгия
|8
|6
|2
|0
|Украина
|8
|2
|6
|0
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