Украина вошла в топ-20 рейтинга стран по числу футболистов, выступающих за границей
Центр спортивных исследований CIES опубликовал отчет о количестве легионеров в мире.
Украина заняла 20-е место в рейтинге стран мира по числу футболистов, выступающих за рубежом, сообщает CIES.
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Нашу страну заграницей представляют 186 футболистов. Лидирует Бразилия, делегировавшая в разные лиги мира 1219 футболистов. В топ-3 входят также Франция (978) и Аргентина (815).
Топ-10 стран мира по числу футболистов, играющих за границей выглядит следующим образом:
1. Бразилия – 1219
2. Франция – 978
3. Аргентина – 815
4. Англия – 525
5. Германия – 441
6. Колумбия – 425
7. Испания – 409
8. Хорватия – 400
9. Сербия – 379
10. Нидерланды – 367
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