Центр спортивных исследований CIES опубликовал отчет о количестве легионеров в мире.

Украина заняла 20-е место в рейтинге стран мира по числу футболистов, выступающих за рубежом, сообщает CIES.

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Нашу страну заграницей представляют 186 футболистов. Лидирует Бразилия, делегировавшая в разные лиги мира 1219 футболистов. В топ-3 входят также Франция (978) и Аргентина (815).

Топ-10 стран мира по числу футболистов, играющих за границей выглядит следующим образом:

1. Бразилия – 1219

2. Франция – 978

3. Аргентина – 815

4. Англия – 525

5. Германия – 441

6. Колумбия – 425

7. Испания – 409

8. Хорватия – 400

9. Сербия – 379

10. Нидерланды – 367

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