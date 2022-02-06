– Результат матча за третье место нельзя назвать положительным, но попадание в топ-4 – уже успех. Оцените этот турнир.

– Действительно, мы вошли в четверку лучших команд Европы – это незаурядное достижение, неоценимый опыт. Мы должны им воспользоваться и понять, за счет чего мы можем побеждать и попадать в полуфинал чемпионата Европы. Мы проанализируем этот турнир.

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Я считаю, что мы в каждом матче выглядели неплохо. Даже в поединке со сборной Нидерландов хоть и проиграли, но имели хорошие моменты. Я скажу, что этот соперник очень прибавил и еще не раз заявит о себе.

– Вы провели матчи против Португалии, Казахстана, России, Испании – топ-сборных Европы. Удалось одержать только одну победу, но за игрой вы не уступали никому. Сборная Украины достигла такого уровня, что может навязывать борьбу лучшим европейским командам?

– Я хочу, чтобы игроки сами поверили, что с топ-сборными можно не просто играть, но и побеждать. Конечно, это тяжело, ведь уровень соперников очень высок. Впрочем, это возможно. Ребята должны понять, за счет чего мы можем побеждать. Не просто за счет игры на контратаках, а за счет игры, которую мы можем навязать. Надо пытаться делать это в матчах с сильными соперниками. Если мы не будем этого делать, нам будет очень сложно.

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– Довольны ли вы результатом на этом турнире?

– Да, доволен. Понятно, что уже по ходу соревнований хотелось большего. Когда мы попали в полуфинал, то стремились выйти и в финал. Как мы и договаривались – двигаться шаг за шагом. Я доволен игрой и самоотдачей ребят. Все это дает положительную оценку чемпионату. Спасибо всем болельщикам, всем игрокам, всей команде, всем, кто был причастен к этому футзальному празднику, – цитирует Косенко официальный сайт УАФ.

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