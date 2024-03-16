“Относительно сборной Боснии и Герцеговины, то определенный период турбулентности закончился. Это было не так, как планировалось, есть много разных факторов, на определенные моменты мы просто не можем повлиять, а с некоторыми вещами, которые выходят за рамки футбола, мы не хотим иметь дело.

"Украина нас немного недооценивает": наставник Боснии обещает Реброву и Ко месть за шапкозакидания

Украина входит в топ-10 сборных Европы, если мы посмотрим на игроков, но, безусловно, шанс есть, тем более, что будет одна игра.

Мы выходим на этот матч позитивно и с надеждой, что сможем получить хороший результат. Дело в том, что Босния и Герцеговина никогда не была на чемпионате Европы в своей истории. Даже поколение, которое было на чемпионате мира 2014 года, не смогло квалифицироваться на чемпионат Европы.

Это не оправдание заранее, мы будем стараться выиграть эту игру. Если выиграем – будет еще одна. Мы выйдем на нее со спокойной головой и не позволим тем вещам, которые уже начали происходить, негативно повлиять на нас. Игроки будут иметь полную поддержку, несмотря ни на что", – цитирует Зельковича Meridianbet Sport.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Его победитель через 5 дней в финальном противостоянии плей-офф отбора на Евро-2024 дома сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

"Украина имеет самые реальные шансы пробиться на Евро-2024": Тедеско рассыпался в комплиментах команде Реброва