Сборную Украины в мае ждут 5 спаррингов, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Кроме сегодняшнего поединка против менхенгладбасской Борусии "сине-желтых" ждет встреча с хорватской Риекой 18 мая. Днем ранее подопечные Александра Петракова сыграют с Эмполи, который в графике подготовки заменит другой итальянский клуб – Удинезе.

На втором сборе у Украины планируется два контрольных поединка. Есть предварительная договоренность с двумя африканскими национальными сборными. Ориентировочно 22 и 26 мая.

Однако, по словам журналиста, планы еще могут корректироваться. Как, например, в ситуации с мадридским Реалом – испанцы давали предварительное согласие на проведение спарринга с Украиной, но из-за выхода в финал Лиги чемпионов вынуждены были отменить встречу.

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