Женщины. Квалификация на чемпионат Европы-2025. Группа А3

Бельгия – Украина – 4:1

Голы: Херманс, 22, Верхувен, 29, 68, Прим, 85 – Заборовец, 60

Удаление: Жигадло, 67

Сборная Украины официально получила техническое поражение из-за неявки на матч отбора Евро-2025

Женская молодежная сборная Украины провела матч 2 тура квалификации на Евро-2025 после того, как получила техническое поражение в поединке против Австрии в Лиге В.

Украинки удачно останавливали стартовое давление бельгийской команды в первые 15 минут. Однако на 22 минуте сборная Украины в конце концов пропустила досадный мяч – отличилась Херманс. Было заметно, что план на игру сломался и в конце концов Бельгия до перерыва забила еще раз на 29 минуте благодаря точному удару Верхувен.

На второй тайм украинки вышли с боевым настроем, ведь понимали, что терять нечего. И на 60 минуте капитан команды Заборовец отквитала один мяч. Однако сразу через 7 минут после гола женская сборная Украины осталась в меньшинстве. Красную карточку получила Анастасия Жигадло, после чего Верхувен сделала дубль, а добила украинок Прим на 85 минуте, зафиксировав финальный счет 4:1 в пользу соперников сборной Украины.

Напомним, что перед предыдущим матчем с Австрией женской сборной Украины U-19 не выдали вовремя британские визы. Поэтому в первой игре в группе "сине-желтым" присудили техническое поражение со счетом 0:3. Третий матч в группе украинки сыграют против сборной Англии 8 марта.

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