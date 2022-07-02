Сегодня окончательно сформировались пары финалистов и участников матча за третье место на футзальном Евро среди женщин.

Футзал, Евро-2022, женщины, полуфинал

Португалия – Венгрия – 6:0

Голы: Писко, 13, Педрейра, 17, Фифо, 18, Фольк, 23 (аг), Моргаду, 35, Перейра, 37

В первом матче дня Испания, к сожалению, не оставила шансов Украине. Во втором встречались еще одни представительницы Пиреней и наши соседки – португалки и венгерки.

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Интрига в этой паре держалась 12 минут и 2 секунды чистого времени. Именно на этой отметке 33-летняя Писко вывела вперед Португалию. До отдыха венгерки пропустили еще дважды. Ничего не изменилось и после перерыва. Португалки добавили 3 мяча, оформив теннисные 6:0.

Таким образом Украина 3 июля встретится с Венгрией в битве за бронзовые медали женского Евро. В этот же день "золото" разыграют Испания и Португалия. Эти сборные встречались в финале и 3 года назад – тогда испанки разбили соперниц со счетом 4:0.

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