"Можно сказать, что эта война родила Украину как нацию. Я думаю, что именно наций, а не народов, не так и много – не больше двадцати в мире. Мы становимся нацией.

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С одной стороны, тревога за родных и близких. С другой стороны, гордость за то, что мы, наверное, самый мужественный народ в мире, потому что мы боремся с крупнейшим мировым государством, которое все боятся.

Война на самом деле уже закончилась. Если бы не было ядерного оружия у России, то уже была бы капитуляция. Чисто в военном плане ясно, что мы уже победили. Сейчас идут торги. При самом пессимистическом раскладе все это будет продолжаться еще один-два месяца. Если оптимистически – неделя.

Ресурсов не так много у россиян, как они говорили. Они всегда жили иллюзиями и обманом. Привыкли сами себя в спорте обманывать, что они чемпионы мира по футболу. В армии – то же самое.

Главное, что наша страна помогла вывезти детей – наше будущее. За последние два дня в Киеве я не увидел ни одного ребенка. Это говорит о том, что свое будущее мы уже спасли, оно в безопасности. А за территорию мы будем бороться ", – цитирует Федорчука FanDay .

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