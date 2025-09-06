Сборная Украины U-18 проводила второй матч на товарищеском турнире в Швеции. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Товарищеский турнир, 2-й тур

Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0

Голы: Зудин, 12, Мельник, 45+1

Состав Украины: Баглай, Мельник, Костюк (к) (Огородник, 73), Калюжный (Залипка, 46), Зудин (Мурадян, 46), Кутя (Джурабаев, 46), Иваськив, Зубрий (Балакай, 83), Захаркив (Меньшиков, 61), Корж (Середа, 61), Король (Толстолес, 46).

В первом туре украинцы раздавили Норвегию 6:1, а сегодня встречались с хозяевами соревнований – шведами, которые ранее проиграли датчанам перестрелку 3:4.

Подопечные Владимира Самборского добыли комфортное преимущество до перерыва благодаря левому флангу, сформированному из игроков Шахтера. На 12-й минуте вингер Артем Зубрий обработал мяч грудью и качественно подал в штрафную площадь. Легкого касания Дмитрия Зудина (хорватский Хайдук) вполне хватило, чтобы дезориентировать кипера.

В компенсированное время наш левый фланг сработал во второй раз. Зубрий отдал на Никиту Калюжного, которого сбили – штрафной. Подача Ильи Кути, вратарь шведов снова действует неудачно, и Никита Мельник (Наполи) затолкал мяч в сетку.

После перерыва "сине-желтые" уверенно удержали гандикап и имеют максимальные 6 очков после 2 туров. Последний матч состоится 9 сентября против Дании, которая сегодня разбила Норвегию 4:1. Для победы в турнире наших ребят вполне устроит ничья.

