Сборная Украины в обновленной классификации занимает 24-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

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По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила свою позицию и имеет в активе 1515,85 баллов. В марте "сине-желтые" провели три матча, сведя их вничью. Поединки против команд Франции, Финляндии и Казахстана завершились с одинаковым счетом 1:1.

Лидер списка без изменений – сборная Бельгии. Дополняют топ-5 рейтинга команды Франции, Бразилии, Англии и Португалии. Наибольший прогресс в первой полусотне классификации продемонстрировала сборная Сербии. Балканцы поднялись с 30-го на 25-е место.

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