Олимпийская сборная в рамках подготовки к Играм-2024 встречается с четвертым соперником на товарищеском турнире.

Матч Украина U-23 – Япония U-19 начнется в 15:30 по киевскому времени. Смотреть матч на Youtube-канале Общественного можно прямо в этой новости на "Футбол 24".

Сборная Украины за 5 минут оформила уверенную победу на турнире-подготовке к Олимпиаде – Ротань с 9:0 мчится в финал

Tournoi Maurice Revello – товарищеский турнир, с помощью которого команда Руслана Ротаня готовится к Олимпиаде-2024. В трех предыдущих матчах Украина разбила Индонезию U-20, Италию U-21 и Панаму U-23 с общим счетом 9:0.

Сегодня украинцам хватит ничьей, чтобы гарантировать первое место в группе и выйти в финал турнира.

Стартовый состав Украины: Ермаков – Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк – Федор, Рубчинский, Шостак – Велетень, Сикан, Хлань.