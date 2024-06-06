Этот турнир – этап подготовки команды Руслана Ротаня к участию в Олимпийских играх, которые в июле стартуют в Париже. В первом туре Украина разгромила команду Индонезии.

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Матч Украина U-23 – Италия U-21 начнется в 16:00 6 июня 2024 года. Трансляция игры доступна в свободном доступе на YouTube-канале Суспільне Спорт. Смотреть можно прямо в этой новости на "Футбол 24".

Стоит заметить, что этот поединок имеет важное значение для борьбы за первое место в группе. Италия также одержала победу в первом туре – над Японией U-19.

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