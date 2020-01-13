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Украина U-21 проведет важный поединок отбора к Евро-2021 во Львове

13 января 17:35 108 Читати українською
Украина U-21 проведет важный поединок отбора к Евро-2021 во Львове
Сборная Украины U-21 / УАФ

Молодежная сборная Украины в рамках отбора к Евро-2021 сыграет с Северной Ирландией в фартовом для "сине-желтых" городе.

 

Украина U-21 сыграет домашний поединок в квалификации Евро-2021 против Северной Ирландии на Арене-Львов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Добавим, что матч запланирован на 31 марта, а перед этим "сине-желтые" сыграют на выезде против Мальты (27 марта).

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021 с 3 пунктами в активе. Команда Ротаня в четырех матчах потерпела три поражения и добыла одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

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