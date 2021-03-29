Украина U-21 встречалась со сверстниками из Словакии в рамках Antalya Cup. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Antalya Cup, 3 тур

Украина U-21 – Словакия U-21 – 2:3

Голы: Мудрик, 49, Вьюнник, 56 – Капралик, 63, Цура, 70,?, 83

Сборная Украины U-21 не удержала победу над Узбекистаном U-21 – "динамовский" гол и очередное наказание со штрафного

Украинцы имели прекрасную возможность "хлопнуть дверью" на Antalya Cup, но потеряли ее. Талант Шахтера Михаил Мудрик после великолепного сольного прохода открыл счет в матче, а вскоре Богдан Вьюнник удвоил преимущество команды Ротаня.

Номинальные гости не собирались сдаваться и совершили камбэк, забив трижды за 20 минут. Финальный свисток зафиксировал победу словаков.

Таким образом украинская молодежка стала единственной командой на турнире, которая ни разу не победила, завоевав лишь один зачетный балл. Зато Словакия U-21 за три матча завоевала 7 очков, финишировав первой. Напомним, в предыдущем розыгрыше Antalya Cup именно украинцы забрали трофей турнира.

"Не вішайте на нього всіх собак": дзеркало проти Шеви, Маліновський і Яремчук – не партнери, під загрозою навіть 2 місце