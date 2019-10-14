Украина U-21 победила сборную Греции в спарринге благодаря голам игроков Динамо

Подопечные Руслана Ротаня попытались реабилитироваться за досадное поражение от Румынии (0:3) в матче отбора к Евро-2021 U-21.

Товарищеский матч

Греция (U-21) – Украина (U-21) – 0:2

Голы: Шапаренко (53), Русин (58)

Маркевич обвинил Динамо в неуважении к сборным Украины

Греки на правах хозяина завладели инициативой, но "сине-желтые" быстро перехватили игру у соперника. Первый тайм завершился доминированием сборной Украины.

Главный "экшн" пришелся на начало второй половины игры. Сначала мощным ударом открыл счет Шапаренко. Затем форвард Зари Назарий Русин, права на которого принадлежат Динамо, добил Грецию вторым голом.

Украина (U-21): Нещерет (Кучерук, 46), Конопля, Попов, Бондарь, Лебеденко, Алибеков (Крысько, 66), Чеберко (Назаренко, 59), Шапаренко, Леднев (Цитаишвили, 59), Топалов (Смирный, 46 ), Русин (Кожушко, 74).

Румыния разгромила Украину в отборе к Евро-2021 U-21: полное игровое фиаско, "двойка" Ротаню и незаметность лидеров