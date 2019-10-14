toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Украина U-21 победила сборную Греции в спарринге благодаря голам игроков Динамо

19:12 182 Читати українською
Украина U-21 победила сборную Греции в спарринге благодаря голам игроков Динамо
Руслан Ротань / Фото УАФ

Подопечные Руслана Ротаня попытались реабилитироваться за досадное поражение от Румынии (0:3) в матче отбора к Евро-2021 U-21.

Товарищеский матч

Греция (U-21) – Украина (U-21) – 0:2

Голы: Шапаренко (53), Русин (58)

Маркевич обвинил Динамо в неуважении к сборным Украины

Греки на правах хозяина завладели инициативой, но "сине-желтые" быстро перехватили игру у соперника. Первый тайм завершился доминированием сборной Украины.

Главный "экшн" пришелся на начало второй половины игры. Сначала мощным ударом открыл счет Шапаренко. Затем форвард Зари Назарий Русин, права на которого принадлежат Динамо, добил Грецию вторым голом.

Украина (U-21): Нещерет (Кучерук, 46), Конопля, Попов, Бондарь, Лебеденко, Алибеков (Крысько, 66), Чеберко (Назаренко, 59), Шапаренко, Леднев (Цитаишвили, 59), Топалов (Смирный, 46 ), Русин (Кожушко, 74).

Румыния разгромила Украину в отборе к Евро-2021 U-21: полное игровое фиаско, "двойка" Ротаню и незаметность лидеров

blog_ava
Украина – Португалия: Шевченко объявил заявку на матч отбора к Евро-2020
10:53
987
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сборная Украины Назарий Русин Назарий Русин Николай Шапаренко Николай Шапаренко Греция Греция Сборная Украины U-21 Товарищеские матчи Украина U-21 Украина U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
13
мин
Литва
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук