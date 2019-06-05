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Украина U-21 переиграла Израиль и стала победителем Мемориала Лобановского впервые за 10 лет

20:03 288 Читати українською
Украина U-21 переиграла Израиль и стала победителем Мемориала Лобановского впервые за 10 лет
Сборная Украины U-21 / УАФ

Сборная Украины U-21 оказалась сильнее Израиля в финальном матче Мемориала Лобановского.

Мемориал Лобановского, финал

Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:0

Гол: Мудрик, 72

Удаление: Козак, 37

Матч за 3 место

Болгария – Кипр – 0:0 (5:4 пен.)

Сборная Украины прибыла во Львов на матчи против Сербии и Люксембурга

Молодежные сборные Украины и Израиля встретились в финале Мемориала Лобановского. Долгое время счет держался 0:0, а "сине-желтые" успели остаться вдесятером после удаления Козака. Однако, подопечные Руслана Ротаня смогли вырвать победу благодаря голу Михаила Мудрика, который обошел голкипера и пробил мимо защитников.

Сборная Украины выиграла этот трофей впервые с 2009 года.

В матче за 3 место Болгария в серии пенальти победила Кипр и завоевала бронзовые награды.

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