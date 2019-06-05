Украина U-21 переиграла Израиль и стала победителем Мемориала Лобановского впервые за 10 лет

Сборная Украины U-21 оказалась сильнее Израиля в финальном матче Мемориала Лобановского.
Мемориал Лобановского, финал
Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:0
Гол: Мудрик, 72
Удаление: Козак, 37
Матч за 3 место
Болгария – Кипр – 0:0 (5:4 пен.)
Сборная Украины прибыла во Львов на матчи против Сербии и Люксембурга
Молодежные сборные Украины и Израиля встретились в финале Мемориала Лобановского. Долгое время счет держался 0:0, а "сине-желтые" успели остаться вдесятером после удаления Козака. Однако, подопечные Руслана Ротаня смогли вырвать победу благодаря голу Михаила Мудрика, который обошел голкипера и пробил мимо защитников.
Сборная Украины выиграла этот трофей впервые с 2009 года.
В матче за 3 место Болгария в серии пенальти победила Кипр и завоевала бронзовые награды.
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