Украинские болельщики могут поддержать нашу молодежную команду в октябре.

В следующем месяце сборная Украины U-21 продолжит свой путь в квалификации к Евро-2023.

Украина U-21 – Армения U-21: Бондаренко назвал главную проблему в матче отбора на Евро-2023

Подопечных Руслана Ротаня ожидает выездной поединок с Францией 8 октября, а также домашняя встреча со сверстниками из Фарерских островов (12 сентября). На официальном сайте УАФ сообщил, что поединок с Фарерами проведут в Запорожье на Славутич-Арене, начало в 18:00.

Напомним, после двух туров украинцы возглавит группу H с 6-ю очками.

Украина победила Армению в домашнем матче отбора Евро-2023 U-21 – команда Ротаня вышла на первую позицию в группе