toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины U-21
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Украина U-21 назвала соперника в товарищеском матче, который состоится в ноябре

20:46 16 Читати українською
Украина U-21 назвала соперника в товарищеском матче, который состоится в ноябре
Украина U-21 / фото: УАФ

Подопечные Руслана Ротаня в спарринге, который запланирован на 19 ноября, сыграют против сверстников из Азербайджана.

В ноябре этого года молодежная сборная Украины проведет два поединка: один – в рамках квалификации к Евро-2021 (U-21), второй – товарищеский.

Румыния разгромила Украину в отборе к Евро-2021 U-21: полное игровое фиаско, "двойка" Ротаню и незаметность лидеров

Свой следующий матч отбора к чемпионату Европы 2021 молодежная сборная Украины сыграет 15 ноября на Арене Львов против команды Дании. Начало в 18:30.

После этого подопечные Руслана Ротаня отправятся в столицу Азербайджана, Баку, где во вторник, 19 ноября, проведут спарринг с местными сверстниками. Место и время начала встречи станут известны позже.

Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для Шевченка

blog_ava
"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар
14:25
1026
Теги
Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
41
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук