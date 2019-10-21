Украина U-21 назвала соперника в товарищеском матче, который состоится в ноябре

Подопечные Руслана Ротаня в спарринге, который запланирован на 19 ноября, сыграют против сверстников из Азербайджана.

В ноябре этого года молодежная сборная Украины проведет два поединка: один – в рамках квалификации к Евро-2021 (U-21), второй – товарищеский.

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Свой следующий матч отбора к чемпионату Европы 2021 молодежная сборная Украины сыграет 15 ноября на Арене Львов против команды Дании. Начало в 18:30.

После этого подопечные Руслана Ротаня отправятся в столицу Азербайджана, Баку, где во вторник, 19 ноября, проведут спарринг с местными сверстниками. Место и время начала встречи станут известны позже.

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