"Получилась очень тяжелая игра. Соперник очень хороший. Погодные условия непростые – первый снег в этом году. Хорошая получилась игра. Было сложнее играть в техничный футбол. Нужно делать длинные передачи, бежать в зону, а при такой погоде это сделать очень сложно.

Пирровый разгром Ротаня в видеообзоре матча Украина U-21 – Северная Ирландия U-21

Получается, что мы играли и победили в британском стиле. Они любят бороться, делать длинные передачи, а выиграли мы. Я еще могу играть, а для других это была последняя игра. Хотелось их достойно провести.

Почему не вышли из группы? Не взяли очки в тех матчах, где должны были это делать. Постараемся выйти в следующем году. Очень приятно здесь играть (в Ковалевке – прим. Футбол 24), особенно мне как игроку Колоса. Хороший, новый стадион. Хотелось забить. Здесь был президент клуба", – цитирует Исаенко сайт ТК Футбол.

Заметим, подопечные Руслана Ротаня завершили отбор к Евро-2021 на третьем месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Украина разгромила Северную Ирландию в последнем матче отбора Евро-2021 U-21 – Исаенко забил дебютный гол за молодёжку