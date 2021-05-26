Молодежные сборные Украины и Азербайджана встретятся в стартовом матче турнира Валерия Лобановского-2021. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Украина U-21 – Азербайджан U-21 стартует в 17:00 на стадионе имени Банникова в Киеве. Это стартовый поединок Мемориала Валерия Лобановского-2021. В этом году турнир пройдет только с участием трех команд в один круг, ведь молодежная сборная Туниса не смогла приехать в Украину в связи с карантинными ограничениями.

Украина U-21 – Азербайджан U-21: анонс матча Мемориала Лобановского

Поединок можно посмотреть на телеканале "Футбол 1", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Азербайджан U-21.

Стартовый состав сборной Украины U-21:

Украина U-21: Моргун – Кузик, Таловеров, Вивчаренко, Драмбаев – Бражко, Батагов, Очеретько – Супряга, Мудрик, Сикан.