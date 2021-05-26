Украина U-21 (стартовый состав): Моргун – Кузик, Таловеров, Вивчаренко, Драмбаев – Бражко, Батагов, Очеретько – Супряга, Мудрик, Сикан.

Матч Украина U-21 – Азербайджан U-21 стартовал в 17:00 на стадионе имени Банникова в Киеве. Это был премьерный поединок Мемориала Валерия Лобановского-2021. В этом году турнир пройдет только с участием трех команд в один круг, ведь молодежная сборная Туниса не смогла приехать в Украину в связи с карантинными ограничениями.

Руслан Ротань выставил довольно атакующий состав. Место на поле нашлось одновременно Даниилу Сикану, Михаилу Мудрику и Владиславу Супряге. Но в первую очередь привлекало внимание тренерское противостояние – Руслан Ротань против Милана Обрадовича (да-да, того самого экс-защитника харьковского Металлиста).

Уже на 27-й секунде мяч едва не влетел в ворота украинцев. Ошибка на своей половине завершилась выходом азербайджанцев на ворота, но прострел не нашел адресата. Следующий момент вновь создали гости, однако удар был неточным. Еще один удар азербайджанцев был заблокирован – куда активнее провели подопечные Обрадовича старт игры.

Мудрик мог выбегать один на один с кипером, но не сумел обработать мяч после длинной передачи. Вратарь вовремя вышел и был первым на мяче. А на 17-й минуте мяч влетел в ворота Украины – успех Азербайджану принес стандарт. Муса Гурбанли в падении замкнул подачу и открыл счет – Вивчаренко потерял позицию, а Моргун не успел сложиться и пропустил под собой. 0:1.

"Сине-желтые" смогли создать свой момент лишь на 27-й минуте. Мудрик посадил соперника на желтую и заработал право на штрафной, который сам же и исполнил. Повторения гола Азербайджана не получилось – навесная передача была крайне неудачной.

Мудрик разогнал атаку по левому флангу и прострелил в центр на Очеретько. Удар у того не получился, зато получилась идеальная передача на Супрягу, который с нескольких метров не попал в пустой угол. Первый настоящий момент у Украины на 35-й минуте. Почти сразу мог быть и другой, но Сикан, приняв мяч на грудь, не сумел акцентировано пробить из пределов штрафной. В итоге, 0:1 после первого тайма – Азербайджан полностью переигрывал Украину до 25-й минуты, а самый реальный момент команды Ротаня упустил Супряга.

В перерыве Ротань сделал сразу 5 замен. В частности, вместо Сикана на поле вышел Владислав Ванат – лучший бомбардир и рекордсмен молодежного чемпионата Украины. И именно он имел классный момент на 60-й минуте. Динамовец откликнулся на навес Очеретько, удачно сыграл на випердження, но не попал в дальний угол.

Время шло, а моментов у "сине-желтых, по сути, не было. Команда Милана Обрадовича уверенно вела поединок до победы. Только на 83-й минуте наша молодежка заработала право на опасный штрафной, но Вьюнник исполнил его крайне неудачно – значительно выше. Был еще один момент у Ваната, не переиграл кипера соперников с угла вратарской.

Последние минуты запомнились разве травмой Очеретько, которого на носилках вывезли с поля. По завершении матча Руслан Ротань сообщил о переломе ноги у хавбека Мариуполя. Уже в компенсированное время Ванат имел еще один момент, но кипер потянул удар из пределов штрафной. В чужой штрафной пошел даже кипер Моргун, но неудачно. 0:1 – Украина уступила в стартовом матче Мемориала Лобановского и значительно ухудшила свои шансы на трофей. Следующий матч подопечные Ротаня проведут 28 мая против сверстников из Узбекистана.

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