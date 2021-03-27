Молодежные сборные Украины и Узбекистана сыграют во втором туре международного турнира Antalya Cup, который проходит в Турции. Прямую онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть на "Футбол 24" в этой новости.

Матч Украина U-21 – Узбекистан U-21 стартует 27 марта в 16:00. Это второй поединок молодежной сборной на международном товарищеском турнире Antalya Cup, который проходит с 24 по 29 марта. В 2019 году команда Ротаня стала победителем этих соревнований (в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса).

Украина U-21 начала новый цикл с поражения – ошибка голкипера Шахтера и роскошный штрафной похоронили команду Ротаня

В первом туре "сине-желтые" уступили Болгарии 1:2, хотя и забили первыми усилиями Александра Назаренко. Узбекистан свой стартовый матч тоже проиграл – 0:2 против Словакии. В соревнованиях принимают участие молодежные сборные Казахстана, Северной Македонии, Словакии, Узбекистана, Болгарии и Украины. Каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Чому Ротань отримав новий контракт, або Наша "молодіжка" дешевша, ніж один футболіст грізних суперників

Украина U-21 – Узбекистан U-21: прямая видеотрансляция матча 27 03 2021