Молодежные сборные Украины и Словакии сыграют в третьем туре международного турнира Antalya Cup, который проходит в Турции. Прямую онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть на "Футбол 24" в этой новости.

Матч Украина U-21 – Словакия U-21 стартует 29 марта в 18:00. В первых двух поединках подопечные Руслана Ротаня завоевали лишь один зачетный балл, уступив болгарам (0:2), и расписав ничью со сверстниками из Узбекистана (1:1).

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"Сине желтые", к сожалению, потеряли шансы повторить подвиг 2019-го и одержать победу в этом турнире. Перед заключительным туром турнирная таблицы Antalya Cup выглядит так:

Видеотрансляция поединка:

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