Румыния U-21 – Украина U-21: украинцы провели предматчевую тренировку

Уже завтра, 10 октября, подопечные Руслана Ротаня сыграют свой третий матч отборочного турнира Евро-2021 с командой Румынии.

Молодежная сборная Украины накануне встречи с румынами провела тренировку непосредственно на месте завтрашнего поединка, сообщает УАФ.

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Стадион в Плоешти Илие Оане, где завтра сыграет наша "молодежка", вмещает чуть больше 15 000 зрителей. Здесь свои выступления проводит и национальная команда Румынии. Все 24 подопечных Руслана Ротаня здоровы и готовы выйти на поле, однако, в завтрашний протокол попадут только 20 футболистов.

Напомним, сборная Украины U-21 в четверг, 10 октября, в матче отбора Евро-2021 сыграет против Румынии, а через четыре дня в товарищеском матче встретится с греками.

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