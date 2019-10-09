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Румыния U-21 – Украина U-21: украинцы провели предматчевую тренировку

9 октября 23:18 21 Читати українською
Румыния U-21 – Украина U-21: украинцы провели предматчевую тренировку
Молодежная сборная Украины / УАФ

Уже завтра, 10 октября, подопечные Руслана Ротаня сыграют свой третий матч отборочного турнира Евро-2021 с командой Румынии.

 

Молодежная сборная Украины накануне встречи с румынами провела тренировку непосредственно на месте завтрашнего поединка, сообщает УАФ.

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Стадион в Плоешти Илие Оане, где завтра сыграет наша "молодежка", вмещает чуть больше 15 000 зрителей. Здесь свои выступления проводит и национальная команда Румынии. Все 24 подопечных Руслана Ротаня здоровы и готовы выйти на поле, однако, в завтрашний протокол попадут только 20 футболистов.

Напомним, сборная Украины U-21 в четверг, 10 октября, в матче отбора Евро-2021 сыграет против Румынии, а через четыре дня в товарищеском матче встретится с греками.

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Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Румыния U-21 - Украина U-21
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