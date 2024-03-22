Молодежная сборная Украины проводит контрольный матч перед игрой в отборе на чемпионат Европы.

Подопечные Унаи Мельгосы в Анталье встретятся со сборной Марокко U-23. Стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция спарринга доступна на YouTube-канале УАФ.

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Это первый из двух матчей нашей молодежки в мартовском цикле. Следующий состоится 26 марта – выезд к Азербайджану в рамках отбора на Евро-2025. Сейчас Украина U-21 возглавляет свою группу, имея максимальные 15 очков после 5 туров.

Стартовый состав Украины:

Трансляция матча: