Украина U-21 – Марокко U-23: стартовые составы и бесплатная трансляция матча
19:24 - Читати українською
Молодежная сборная Украины проводит контрольный матч перед игрой в отборе на чемпионат Европы.
Подопечные Унаи Мельгосы в Анталье встретятся со сборной Марокко U-23. Стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция спарринга доступна на YouTube-канале УАФ.
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Это первый из двух матчей нашей молодежки в мартовском цикле. Следующий состоится 26 марта – выезд к Азербайджану в рамках отбора на Евро-2025. Сейчас Украина U-21 возглавляет свою группу, имея максимальные 15 очков после 5 туров.
Стартовый состав Украины:
Трансляция матча:
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