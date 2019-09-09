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Украина U-21 – Мальта U-21: Ротань рассказал о кадровых проблемах и работе над ошибками после провала с Финляндией

19:26 40 Читати українською
Украина U-21 – Мальта U-21: Ротань рассказал о кадровых проблемах и работе над ошибками после провала с Финляндией
Руслан Ротань / Фото УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины оценил состояние своих подопечных перед вторым матчем отбора на Евро-2021

 

"У некоторых ребят есть повреждения. Лагерь команды покинул Максим Лунев – травма не позволила бы ему принять участие в игре. Волнует повреждение Бондаря. Мы ждем решения врачей и определимся с его возможным участием в матче в день поединка. С Русиным все в порядке, он сможет сыграть.

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Конечно, мы разобрали матч против Финляндии, изучили свои ошибки. Они были ожидаемыми, потому что у нас обновился состав. Ребята из юношеской сборной, которые стали чемпионами мира, пока полностью не поняли наши требования, наши принципы. Такие ошибки случаются, особенно у молодых футболистов. Мы их разобрали, указали на них игрокам. Они все поняли. Конечно, ошибки еще будут, поскольку, повторюсь, речь идет о молодых исполнителях. Я попросил их сильно не реагировать на такие моменты. Команда в процессе строительства. В дальнейшем, надеюсь, таких ошибок не будет.

Мы разобрали игру Мальты. Это команда, которая действует от обороны, неплохо взаимодействует между линиями. Играет плотно. Ожидаем, что мальтийцы будут играть на контратаках. Наша задача – быть очень сконцентрированными, чего не хватало с Финляндией. Нужно, чтобы мяч быстрее передвигался, нужно больше скорости, чтобы добиться положительного результата", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, матч молодежных сборных Украины и Мальты состоится завтра (10 сентября), в 18:30 по киевскому времени.

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