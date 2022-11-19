Молодежная сборная Украины проводит спарринг с израильскими ровесниками в рамках тренировочного сбора в Грузии.

Матч Украина U-21 – Израиль U-21 стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи можно посмотреть прямо в этой новости на "Футбол 24" с помощью Youtube-канала УАФ.

Стартовый состав Украины: Фесюн – Роман, Таловеров, Фарина, Лях – Сапуга, Михайленко – Кащук, Кучерявый, Брагару – Гончарук.

Запасные: Твардовский, Кинарейкин, Слюсар, Якуба, Желизко, Кулаковский, Бунчуков.

Руслан Ротан потерял многих футболистов из-за травм. Еще некоторых игроков не отпустили клубы, поскольку чемпионат Украины продолжается.

Украинская молодежка вышла на Евро-2023, где сыграет в следующем году в группе с Хорватией, Румынией и Испанией. Израиль также преодолел квалификацию на чемпионат Европы.

Сборной Украины U-21 пришлось значительно изменить состав перед сборами – среди потерь Ротаня новый лидер Шахтера