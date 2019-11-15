Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Альберта Капелласа

Главный тренер молодежной сборной Дании Альберт Капеллас прокомментировал победу в матче отбора Евро-2021 против Украины (3:2).

"Сегодня была очень напряженная игра. Для нас был очень хороший день. Думаю, мы продемонстрировали интересную игру и порадовали наших болельщиков красивыми забитыми голами. Напряжение держалось до финального свистка. Думаю, каждый болельщик был счастливым, что присутствовал на такой игре.

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Мы знали, что Украина хорошо контролирует мяч и были готовы к тяжелой игре. Поэтому мы играли интенсивно в начале матча и нам удалось забить. К счастью, мы все же сумели взять 3 очка, хотя в конце нам было трудно. Мы могли даже проиграть 4:3, это было вполне реально. В последние 15 минут мы провели несколько замен и смогли удержать положительный для Дании результат. Большой комплимент моим игрокам, которые умело вели себя в тяжелых условиях в конце игры.

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Впрочем, у сборной Украины тоже хорошие игроки, а мы не смогли выдержать хороший темп на протяжении всего матча. Против такой сильной команды это было непросто. После первого мяча Украины они поверили в себя. Пенальти и удаление? Я никогда не спорю с решениями арбитра, поскольку это всегда 50 на 50 – он принимает сторону одной из команд", – рассказал Капеллас.

Напомним, сборная Дании U-21 обыграла своих сверстников из Украины и опережает команду Руслана Ротаня в 8-й отборочной группе на 9 очков.

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