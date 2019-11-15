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Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Альберта Капелласа

21:40 15 Читати українською
Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Альберта Капелласа
Альберт Капеллас / фото Евгения Кравса

Главный тренер молодежной сборной Дании Альберт Капеллас прокомментировал победу в матче отбора Евро-2021 против Украины (3:2).

63’ Назарий Русин
74’ Георгий Цитаишвили
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарий Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгий Цитаишвили

"Сегодня была очень напряженная игра. Для нас был очень хороший день. Думаю, мы продемонстрировали интересную игру и порадовали наших болельщиков красивыми забитыми голами. Напряжение держалось до финального свистка. Думаю, каждый болельщик был счастливым, что присутствовал на такой игре.

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Мы знали, что Украина хорошо контролирует мяч и были готовы к тяжелой игре. Поэтому мы играли интенсивно в начале матча и нам удалось забить. К счастью, мы все же сумели взять 3 очка, хотя в конце нам было трудно. Мы могли даже проиграть 4:3, это было вполне реально. В последние 15 минут мы провели несколько замен и смогли удержать положительный для Дании результат. Большой комплимент моим игрокам, которые умело вели себя в тяжелых условиях в конце игры.

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Впрочем, у сборной Украины тоже хорошие игроки, а мы не смогли выдержать хороший темп на протяжении всего матча. Против такой сильной команды это было непросто. После первого мяча Украины они поверили в себя. Пенальти и удаление? Я никогда не спорю с решениями арбитра, поскольку это всегда 50 на 50 – он принимает сторону одной из команд", – рассказал Капеллас.

Напомним, сборная Дании U-21 обыграла своих сверстников из Украины и опережает команду Руслана Ротаня в 8-й отборочной группе на 9 очков.

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Источник: Футбол 24
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