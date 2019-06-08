Украина U-20: Попов избежал перелома ноги, но, вероятно, не сыграет в полуфинале ЧМ

Стала известна степень повреждения защитника юношеской сборной Украины Дениса Попова.

После рентгена и осмотра врачей, у Попова перелома не обнаружено. У центрального защитника команды Петракова растяжение связок голеностопа, сообщает официальный сайт УАФ.

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Точные сроки восстановления установить не удалось, однако Попов, скорее всего, не сможет сыграть в полуфинале юношеского чемпионата мира против Италии.

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Напомним, в поединке 1/4 финала чемпионата мира U-20 между Украиной и Колумбией игрок южноамериканской сборной грубо нарушил правила против Попова и был удален, украинский центрбек не смог продолжить игру.