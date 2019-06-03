Украина U-20 – Панама U-20 – видео голов

Сборная Украины U-20 противостоит Панаме в борьбе за путевку в 1/4 финала Чемпионата мира U-20. Смотрите видео голов и обзор матча Украина U-20 - Панама U-20.

Украинцы уверенно начали поединок, часто обостряя игру у ворот соперника.

Украина U-20 – Панама U-20: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2019

На 23-й минуте Попов отдал пас на Юхима Коноплю, который не менее изысканно перевел мяч на Сикана. Даниил пробил точно в дальний угол ворот. 1:0.

После розыгрыша углового Денис Попов головой удвоил преимущество "желто-синих".

Перед свистком на перерыв Сикан замкнул прострел с правого фланга и оформил дубль.

На 50-й минуте игроки Панамы сумели отквитать один мяч. Точным ударом отметился Эрнесто Уокер.

Украинцы не захотели, чтобы последнее слово было за соперником. Сергей Булеца расстрелял ворота панамцев после паса Дрышлюка.

Видео гола Сикана:

Видео гола Попова:

Як Україна подвоїла свою перевагу! pic.twitter.com/EW8e84HJ80 — Футбол 24 (@football24tv) 3 червня 2019 р.

Видео гола Сикана:

Видео гола Булецы: